Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United Arab Emirates Abu Dhabi Investment Authority įmonėje svyruoja nuo AED 522K iki AED 744K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Abu Dhabi Investment Authority bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!