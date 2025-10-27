Bendrovių katalogas
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Atlyginimai

Vidutinė Cybersecurity Analyst bendra kompensacija Abu Dhabi Investment Authority įmonėje svyruoja nuo AED 141K iki AED 193K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Abu Dhabi Investment Authority bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Abu Dhabi Investment Authority?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Cybersecurity Analyst pozicijai Abu Dhabi Investment Authority siekia metinę bendrą kompensaciją AED 193,226. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst pozicijai yra AED 141,139.

