Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in South Africa Absa Group įmonėje svyruoja nuo ZAR 712K iki ZAR 992K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Absa Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$43.7K - $51.4K
South Africa
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Absa Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai Absa Group in South Africa siekia metinę bendrą kompensaciją ZAR 992,006. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Absa Group Buhalteris pozicijai in South Africa yra ZAR 712,209.

