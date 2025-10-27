Bendrovių katalogas
Abra
Abra Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Israel paketo suma Abra įmonėje yra ₪227K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Abra bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Iš viso per metus
₪227K
Lygis
Junior
Bazinis
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Priedas
₪0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Abra?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Abra in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪414,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Abra Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Israel yra ₪237,197.

Kiti ištekliai