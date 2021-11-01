Bendrovių katalogas
Abnormal AI
Abnormal AI Atlyginimai

Abnormal AI atlyginimas svyruoja nuo $67,409 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $623,603 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Abnormal AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Programinės įrangos inžinierius
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $200K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Žmogiškieji ištekliai
$624K
Rinkodara
$208K
Rinkodaros operacijos
$214K
Personalo specialistas
$199K
Pardavimai
$236K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$585K
Techninių programų vadovas
$67.4K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Abnormal AI kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Abnormal AI gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $623,603. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Abnormal AI yra $210,816.

