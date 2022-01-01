Bendrovių katalogas
ABBYY
ABBYY Atlyginimai

ABBYY atlyginimas svyruoja nuo $36,116 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $111,543 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ABBYY. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $80K
Verslo analitikas
$93.6K
Korporacijų plėtra
$39.2K

Klientų aptarnavimas
$36.4K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$36.1K
Rinkodara
$46.6K
Produkto vadovas
$78.2K
Projektų vadovas
$72.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$112K
DUK

The highest paying role reported at ABBYY is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

