Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States ABB įmonėje svyruoja nuo $90K per year Associate Software Engineer lygiui iki $84.5K per year Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $90K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ABB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
