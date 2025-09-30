Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Metropoolregio Eindhoven ABB įmonėje svyruoja nuo €81K per year Software Engineer lygiui iki €88.5K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Metropoolregio Eindhoven paketo suma yra €84.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ABB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
