Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy ABB įmonėje svyruoja nuo €43.4K per year Associate Software Engineer lygiui iki €50.2K per year Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €43.4K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ABB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
