ABB Mechanikos inžinierius Atlyginimai Sweden vietovėje

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ABB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Mums reikia tik 4 daugiau Mechanikos inžinierius pateikimų įmonėje ABB kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

SEK 1.55M

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai ABB?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai ABB in Sweden siekia metinę bendrą kompensaciją SEK 629,902. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ABB Mechanikos inžinierius pozicijai in Sweden yra SEK 522,679.

