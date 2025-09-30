Bendrovių katalogas
ABB
ABB Finansų analitikas Atlyginimai Greater Bengaluru vietovėje

Vidutinė Finansų analitikas kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma ABB įmonėje yra ₹807K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ABB bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹807K
Lygis
hidden
Bazinis
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
0-1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ABB?

₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai ABB in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,288,873. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ABB Finansų analitikas pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹750,653.

