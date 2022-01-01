Bendrovių katalogas
ABB
ABB Atlyginimai

ABB atlyginimas svyruoja nuo $6,349 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $191,040 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ABB. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $82.9K
Techninės įrangos inžinierius
Median $120K
Produkto dizaineris
Median $98K

Duomenų mokslininkas
Median $39.4K
Finansų analitikas
Median $9.3K
Buhalteris
$53.2K
Verslo analitikas
$114K
Automatikos inžinierius
$28.6K
Reklamos tekstų rašytojas
$45.2K
Klientų aptarnavimas
$6.3K
Rinkodara
$17.9K
Mechanikos inžinierius
$63.5K
Produkto vadovas
$151K
Projektų vadovas
$154K
Pardavimai
$86.8K
Pardavimų inžinierius
$50.6K
Kibernetinio saugumo analitikas
$32.5K
Sprendimų architektas
$191K
Techninių programų vadovas
$76.1K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą ABB gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $191,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ABB yra $63,528.

