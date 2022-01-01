Bendrovių katalogas
AARP Atlyginimai

AARP atlyginimas svyruoja nuo $52,260 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $201,000 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų AARP. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $155K
Verslo analitikas
Median $118K
Rinkodara
Median $123K

Duomenų analitikas
$99K
Duomenų mokslininkas
$131K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$52.3K
Produkto dizaineris
$201K
Projektų vadovas
$121K
Sprendimų architektas
$72.5K
DUK

Didžiausią atlyginimą AARP gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AARP yra $120,600.

Kiti ištekliai