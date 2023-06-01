Directory delle Aziende
9fin
Lavori qui? Rivendica la tua azienda
Approfondimenti principali
  • Contribuisci con qualcosa di unico su 9fin che potrebbe essere utile per altri (es. consigli per colloqui, scelta dei team, cultura unica, ecc.).
    • Informazioni

    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Sito web
    2016
    Anno di fondazione
    150
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

    Ricevi Stipendi Verificati nella Tua Casella di Posta

    Iscriviti alle offerte verificate.Riceverai il dettaglio delle informazioni di compensazione via email. Scopri di più

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

    Lavori in evidenza

      Nessun lavoro in evidenza trovato per 9fin

    Aziende correlate

    • SoFi
    • Snap
    • Square
    • Flipkart
    • Roblox
    • Vedi tutte le aziende ➜

    Altre risorse