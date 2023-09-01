Bendrovių katalogas
99 Group
99 Group Atlyginimai

99 Group atlyginimas svyruoja nuo $28,263 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $56,772 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 99 Group. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/14/2025

Produkto dizaineris
$56.8K
Produkto vadovas
$28.3K
Programinės įrangos inžinierius
$43.4K

DUK

Didžiausią atlyginimą 99 Group gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $56,772. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 99 Group yra $43,408.

