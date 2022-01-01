Bendrovių katalogas
84.51˚ Atlyginimai

84.51˚ atlyginimas svyruoja nuo $80,400 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $252,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 84.51˚. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $123K
Programinės įrangos inžinierius
Median $140K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Pardavimai
Median $105K

Produkto vadovas
Median $252K
Rinkodaros operacijos
$80.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$241K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą 84.51˚ gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $252,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 84.51˚ yra $131,600.

