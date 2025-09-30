Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dallas Area 7-Eleven įmonėje svyruoja nuo $136K per year Software Engineer II lygiui iki $171K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $156K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 7-Eleven bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
