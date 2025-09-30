Bendrovių katalogas
7-Eleven
  • Greater Dallas Area

7-Eleven Duomenų analitikas Atlyginimai Greater Dallas Area vietovėje

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma 7-Eleven įmonėje yra $90K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 7-Eleven bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
7-Eleven
Data Analyst
Irving, TX
Iš viso per metus
$90K
Lygis
-
Bazinis
$90K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai 7-Eleven?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai 7-Eleven in Greater Dallas Area siekia metinę bendrą kompensaciją $104,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 7-Eleven Duomenų analitikas pozicijai in Greater Dallas Area yra $90,000.

