6point6
6point6 Atlyginimai

6point6 atlyginimas svyruoja nuo $69,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $170,439 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 6point6. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $69K
Duomenų mokslininkas
$141K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$170K

Sprendimų architektas
$133K
DUK

Najlepšie platenú pozíciu v 6point6 predstavuje Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $170,439. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 6point6 je $136,993.

