Bendrovių katalogas
66degrees
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

66degrees Atlyginimai

66degrees atlyginimas svyruoja nuo $131,340 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $250,848 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 66degrees. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $138K
Duomenų mokslininkas
$181K
Produkto dizaineris
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektų vadovas
$181K
Pardavimai
$229K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$219K
Sprendimų architektas
$251K
Techninių programų vadovas
$179K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą 66degrees gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $250,848. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 66degrees yra $180,746.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų 66degrees

Susijusios bendrovės

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai