Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Germany 4flow įmonėje svyruoja nuo €65.1K iki €92.8K per year.

Vidutinis bendras atlyginimas

$86K - $101K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$75K$86K$101K$107K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai 4flow?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai 4flow in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €92,824. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 4flow Valdymo konsultantas pozicijai in Germany yra €65,056.

