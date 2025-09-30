Bendrovių katalogas
3Pillar Global
  • Canada

3Pillar Global Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Canada vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Canada paketo suma 3Pillar Global įmonėje yra CA$79.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3Pillar Global bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$79.2K
Lygis
L2
Bazinis
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$559
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai 3Pillar Global?

CA$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai 3Pillar Global in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$87,877. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3Pillar Global Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Canada yra CA$78,605.

