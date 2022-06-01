Bendrovių katalogas
3Pillar Global
3Pillar Global Atlyginimai

3Pillar Global atlyginimas svyruoja nuo $46,892 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $217,905 Klientų sėkmė aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 3Pillar Global. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $47.9K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Klientų sėkmė
$218K
Produkto dizaineris
$164K

Produkto vadovas
$46.9K
Projektų vadovas
$51.1K
Pardavimai
$80.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$60.4K
Techninių programų vadovas
$107K
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje


DUK

Didžiausią atlyginimą 3Pillar Global gauna Klientų sėkmė at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $217,905. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3Pillar Global yra $70,384.

