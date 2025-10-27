Mechanikos inžinierius kompensacija in United States 3M įmonėje svyruoja nuo $78.6K per year T1 lygiui iki $145K per year T4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $88.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
$145K
$141K
$0
$4.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
0%
METAI 1
0%
METAI 2
100 %
METAI 3
3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)
100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
