3M Information Technologist (IT) Atlyginimai

Information Technologist (IT) kompensacija 3M įmonėje sudaro $64K per year T1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos paketo suma yra $105K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
T1
$64K
$64K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Information Technologist (IT) pozicijai 3M siekia metinę bendrą kompensaciją $165,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Information Technologist (IT) pozicijai yra $79,529.

