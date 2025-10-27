Bendrovių katalogas
3M
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

3M Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in United States 3M įmonėje svyruoja nuo $124K iki $173K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$134K - $162K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$124K$134K$162K$173K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Žmogiškieji ištekliai pateikimų įmonėje 3M kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai 3M in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $172,840. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Žmogiškieji ištekliai pozicijai in United States yra $123,670.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų 3M

Susijusios bendrovės

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai