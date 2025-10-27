Bendrovių katalogas
Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Taiwan 3M įmonėje svyruoja nuo NT$490K iki NT$668K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai 3M in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$668,339. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Duomenų analitikas pozicijai in Taiwan yra NT$489,731.

