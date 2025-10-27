Bendrovių katalogas
Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United States 3M įmonėje svyruoja nuo $129K iki $181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$140K - $170K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$129K$140K$170K$181K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

0%

METAI 1

0%

METAI 2

100 %

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)

  • 100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU + Options

3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai 3M in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $180,960. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 3M Verslo plėtra pozicijai in United States yra $129,480.

