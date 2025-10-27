Vidutinė Verslo operacijų vadovas bendra kompensacija 3M įmonėje svyruoja nuo $133K iki $182K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 3M bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
0%
METAI 1
0%
METAI 2
100 %
METAI 3
3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (0.00% kas metus)
0% teisės įgyjamos 2nd-METAI (0.00% kas metus)
100% teisės įgyjamos 3rd-METAI (100.00% kas metus)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
3M kompanijoje RSU + Options taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
