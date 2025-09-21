Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in India 360 Degree Cloud Technologies įmonėje svyruoja nuo ₹696K iki ₹950K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 360 Degree Cloud Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
