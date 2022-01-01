Bendrovių katalogas
23andMe
23andMe Atlyginimai

23andMe atlyginimas svyruoja nuo $48,634 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $305,520 Rinkodara aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 23andMe. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programų vadovas
Median $170K
Duomenų mokslininkas
Median $160K

Verslo analitikas
$181K
Duomenų analitikas
$147K
Finansų analitikas
$175K
Rinkodara
$306K
Produkto dizaineris
$48.6K
Personalo specialistas
$242K
Kibernetinio saugumo analitikas
$204K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$269K
UX tyrinėtojas
$173K
DUK

Didžiausią atlyginimą 23andMe gauna Rinkodara at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $305,520. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 23andMe yra $177,761.

