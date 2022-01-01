Directory delle Aziende
1Password
1Password Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1Password va da $32,474 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimas all'estremità inferiore a $218,900 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1Password. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $115K
Klientų aptarnavimas
Median $32.5K

Produkto vadovas
Median $118K
Pardavimai
Median $139K
Verslo analitikas
$80.2K
Klientų sėkmė
$137K
Duomenų mokslo vadovas
$161K
Duomenų mokslininkas
$137K
Marketingas
$80.6K
Partnerių vadovas
$92.6K
Produkto dizaino vadovas
$188K
Pardavimų inžinierius
$123K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$219K
Techninis rašytojas
$117K
UX tyrėjas
$55K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In 1Password, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в 1Password, е Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $218,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1Password, е $123,310.

Altre risorse