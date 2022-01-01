Directory delle Aziende
1mg
1mg Stipendi

L'intervallo di stipendi di 1mg va da $16,777 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $67,135 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 1mg. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $63.5K
Produkto dizaineris
$20.3K

Produkto vadovas
$67.1K
Programų vadovas
$42.9K
FAQ

The highest paying role reported at 1mg is Produkto vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg is $36,319.

