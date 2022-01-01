Bendrovių katalogas
15Five
15Five Atlyginimai

15Five atlyginimas svyruoja nuo $133,000 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $180,900 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 15Five. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/27/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $143K
Produkto vadovas
Median $133K
Produkto dizaino vadovas
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

15Five kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą 15Five gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $180,900. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 15Five yra $143,400.

