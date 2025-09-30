Bendrovių katalogas
10x Banking
  • Greater London Area

10x Banking Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater London Area paketo suma 10x Banking įmonėje yra £86.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą 10x Banking bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£86.8K
Lygis
Senior
Bazinis
£86.8K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai 10x Banking?

£121K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Kõrgeima palgaga Programinės įrangos inžinierius ametikoha palgapakett ettevõttes 10x Banking in Greater London Area on aastase kogutasuga £116,303. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 10x Banking Programinės įrangos inžinierius ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £86,803.

