10x Banking
10x Banking Atlyginimai

10x Banking atlyginimas svyruoja nuo $112,746 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $317,800 Informacinių technologijų (IT) specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 10x Banking. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $113K

Backend programinės įrangos inžinierius

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$318K
Produkto vadovas
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$123K
Sprendimų architektas
$198K
DUK

