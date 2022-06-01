Bendrovių katalogas
10Pearls
10Pearls Atlyginimai

10Pearls atlyginimas svyruoja nuo $15,393 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $45,328 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų 10Pearls. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $18.4K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
$15.4K
Produkto dizaineris
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
DUK

Didžiausią atlyginimą 10Pearls gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $45,328. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija 10Pearls yra $18,425.

