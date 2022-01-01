Staples Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Staples va da $26,722 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $283,575 per un Finansų analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Staples. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $135K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $98.5K
Pardavimai
Median $26.7K

Produkto vadovas
Median $138K
Produkto dizaineris
Median $66.4K

UX dizaineris

Verslo analitikas
$119K
Duomenų analitikas
$69.7K
Finansų analitikas
$284K
Marketingas
$49.8K
Projektų vadovas
$96.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
$40.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$175K
Sprendimų architektas
$145K
Techninis programų vadovas
$101K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Staples est Finansų analitikas at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $283,575. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Staples est de $99,500.

