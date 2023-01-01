Directory delle Aziende
Sally Beauty Holdings
Sally Beauty Holdings Stipendi

L'intervallo di stipendi di Sally Beauty Holdings va da $58,800 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $129,350 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Sally Beauty Holdings . Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Informacinių technologijų specialistas
$58.8K
Marketingas
$68.6K
Produkto vadovas
$116K

Programų inžinierius
$129K
UX tyrėjas
$113K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Sally Beauty Holdings è Programų inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $129,350. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Sally Beauty Holdings è di $112,700.

Altre risorse