SAIC Stipendi

L'intervallo di stipendi di SAIC va da $40,768 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $651,379 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di SAIC. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Programų inžinierius
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Sistemų inžinierius

DevOps inžinierius

Informacinių technologijų specialistas
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Sprendimų architektas
Median $220K

Debesų architektūros specialistas

Duomenų mokslininkas
Median $125K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $177K
Administracinis asistentas
$131K
Aviacijos ir erdvės inžinierius
$84.6K
Verslo operacijos
$142K
Verslo analitikas
$75.3K
Duomenų analitikas
$40.8K
Elektros inžinierius
$230K
Aparatinės įrangos inžinierius
$161K
Žmogiškieji ištekliai
$147K
Vadybos konsultantas
$121K
Mechanikos inžinierius
$104K
Produkto dizaineris
$651K
Produkto vadovas
$191K
Programų vadovas
$166K
Projektų vadovas
$169K
Pardavimai
$124K
Pardavimų inžinierius
$136K
Techninis programų vadovas
$177K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in SAIC è Produkto dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $651,379. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in SAIC è di $135,675.

