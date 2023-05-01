Directory delle Aziende
Mindbox
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Mindbox Stipendi

L'intervallo di stipendi di Mindbox va da $13,162 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $67,781 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Mindbox. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Buhalteris
$22.6K
Produkto dizaineris
$38.2K
Projektų vadovas
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programų inžinierius
$13.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$67.8K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Mindbox è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $67,781. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Mindbox è di $38,247.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Mindbox

Aziende correlate

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse