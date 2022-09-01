Directory delle Aziende
Middesk
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Middesk Stipendi

L'intervallo di stipendi di Middesk va da $144,275 in compensazione totale all'anno per un Verslo operacijos all'estremità inferiore a $199,000 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Middesk. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Verslo operacijos
$144K
Verslo analitikas
$157K
Duomenų mokslininkas
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programų inžinierius
$199K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Middesk è Programų inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $199,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Middesk è di $166,100.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Middesk

Aziende correlate

  • Facebook
  • Amazon
  • DoorDash
  • Netflix
  • Intuit
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse