Kroger
Kroger Stipendi

L'intervallo di stipendi di Kroger va da $33,446 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $211,050 per un Rinkodaros operacijos all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Kroger. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Produkto vadovas
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produkto dizaineris
Median $135K

UX dizaineris

Informacinių technologijų specialistas
Median $99.5K
Duomenų mokslininkas
Median $118K
Projektų vadovas
Median $170K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $186K
Buhalteris
$80.6K

Techninis apskaitininkas

Administracinis asistentas
$50.7K
Verslo operacijų vadovas
$126K
Verslo analitikas
$33.4K
Klientų aptarnavimas
$78.6K
Klientų sėkmė
$75.4K
Duomenų analitikas
$60.3K
Finansų analitikas
$95.5K
Vadybos konsultantas
$191K
Marketingas
$94.3K
Rinkodaros operacijos
$211K
Programų vadovas
$169K
Atrankos specialistas
$74.9K
Pardavimai
$86.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$69.7K
UX tyrėjas
$191K
Il ruolo più pagato segnalato in Kroger è Rinkodaros operacijos at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $211,050. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Kroger è di $112,381.

