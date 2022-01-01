Directory delle Aziende
Eightfold Stipendi

L'intervallo di stipendi di Eightfold va da $46,072 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $521,380 per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Eightfold. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $51.1K
Žmogiškieji ištekliai
$521K

Produkto dizaineris
$173K
Projektų vadovas
$204K
Atrankos specialistas
$81.5K
Pardavimai
$119K
Pardavimų inžinierius
$173K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$390K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In Eightfold, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Eightfold è Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $521,380. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Eightfold è di $146,130.

