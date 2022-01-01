ChargePoint Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di ChargePoint va da $55,088 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità inferiore a $266,325 per un Techninis programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di ChargePoint. Ultimo aggiornamento: 8/8/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $190K
Produkto vadovas
Median $130K
Aparatinės įrangos inžinierius
Median $160K

Duomenų mokslo vadovas
$55.1K
Duomenų mokslininkas
$59K
Elektros inžinierius
$209K
Finansų analitikas
$224K
Žmogiškieji ištekliai
$113K
Informacinių technologijų specialistas
$104K
Mechanikos inžinierius
$158K
Programų vadovas
$234K
Pardavimai
$206K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$244K
Techninis programų vadovas
$266K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In ChargePoint, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in ChargePoint è Techninis programų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $266,325. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in ChargePoint è di $175,000.

Altre risorse