Belden
Belden Stipendi

L'intervallo di stipendi di Belden va da $35,474 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $236,175 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Belden. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Buhalteris
$148K
Finansų analitikas
$35.5K
Informacinių technologijų specialistas
$79.6K

Programų inžinierius
$137K
Sprendimų architektas
$236K
FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Belden is Sprendimų architektas at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $236,175. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Belden is $137,310.

Altre risorse