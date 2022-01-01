Directory delle Aziende
Applied Intuition
Applied Intuition Stipendi

L'intervallo di stipendi di Applied Intuition va da $100,500 in compensazione totale all'anno per un UX tyrėjas all'estremità inferiore a $483,570 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Applied Intuition. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Atrankos specialistas
Median $140K
Verslo plėtra
$218K

Žmogiškieji ištekliai
$422K
Mechanikos inžinierius
$136K
Produkto dizaineris
$484K
Kibernetinio saugumo analitikas
$143K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$201K
Techninis programų vadovas
$201K
UX tyrėjas
$101K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In Applied Intuition, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In Applied Intuition, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Applied Intuition è Produkto dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $483,570. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Applied Intuition è di $200,940.

Altre risorse