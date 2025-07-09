Directory delle Aziende
22nd Century Technologies
22nd Century Technologies Stipendi

L'intervallo di stipendi di 22nd Century Technologies va da $59,700 in compensazione totale all'anno per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità inferiore a $89,550 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 22nd Century Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/7/2025

$160K

Informacinių technologijų specialistas
$59.7K
Programų inžinierius
$89.6K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in 22nd Century Technologies è Programų inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $89,550. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in 22nd Century Technologies è di $74,625.

