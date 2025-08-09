모든 직무
재무 분석가

Bogota, Colombia

재무 분석가 Icon

재무 분석가 급여 에서 Bogota, Colombia

COP 66,945,882

중간값 총 보상

모든 레벨

💪 기여하기귀하의 급여

채용 정보 보기

최근 제출된 급여

추가보상 추가보상 추가

회사

지역 | 날짜

레벨명

태그

경력 연차

총액 / 재직

총 보상

기본급 | 주식 (년) | 보너스
급여를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

회사

지역 | 날짜

레벨명

태그

경력 연차

총액 / 재직

총 보상

기본급 | 주식 (년) | 보너스
급여를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 보상 추가하기🎯 모든 재무 분석가 급여

전문가 도움 받기

1:1 급여 협상

1:1 급여 협상

높은 보상을 받고, 낮은 보상에 만족하지 마세요. 우리는 여러분과 같은 사람들이 $150k+(때로는 $1.5M+) 증가를 얻도록 도와줍니다.

세션 예약하기세션 예약하기
이력서 검토

이력서 검토

채용에 지원하는 것을 그만두세요. 채용 담당자가 여러분을 찾도록 만드세요.

검토 예약하기검토 예약하기

FAQ

  1. Bogota, Colombia에서 재무 분석가의 급여는 얼마입니까?

    Bogota, Colombia에서 재무 분석가의 평균 총 보상은 COP 66,945,882입니다.

  2. Bogota, Colombia에서 재무 분석가의 최소 급여는 얼마입니까?

    Bogota, Colombia에서 재무 분석가의 최소 급여는 없지만, 평균 총 보상은 COP 66,945,882입니다.

  3. Bogota, Colombia에서 어떤 회사가 재무 분석가에게 가장 많이 지급합니까?

    Bogota, Colombia에서 재무 분석가에게 가장 많이 지급하는 회사는 Microsoft이며, 평균 총 보상은 COP 492,685,325입니다.

  4. 다른 질문이 있습니다

우리의 사명을 사랑하시나요? 임금 투명성을 지원하는 수천 명의 전문가들과 함께하세요!
💪 급여 기여하기

이 페이지가 도움이 되었나요?