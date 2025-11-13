United Kingdom의 데이터 사이언스 매니저 평균 총 보상액은 £114,456입니다.

United Kingdom에서 데이터 사이언스 매니저의 연봉은 얼마인가요?

United Kingdom의 데이터 사이언스 매니저에 대한 최소 급여 기준은 없지만, 평균 총 보상액은 £114,456입니다.

United Kingdom에서 데이터 사이언스 매니저의 최저 연봉은 얼마인가요?

United Kingdom에서 데이터 사이언스 매니저에게 가장 높은 연봉을 지급하는 회사는 어디인가요?

United Kingdom의 데이터 사이언스 매니저에게 가장 높은 급여를 지급하는 회사는 Facebook로 평균 총 보상액이 £330,402입니다.